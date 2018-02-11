"Ливерпуль" близок к подписанию трансферной цели "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма"

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"Ливерпуль" близок к подписанию трансферной цели "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма""Ливерпуль" близок к подписанию трансферной цели "Манчестер Юнайтед" и лондонского "Тоттенхэма" в лице вингера "Депортиво" из Ла-Коруньи Пинчи.

Как информирует The Sun, в английскую Премьер-Лигу 22-летний футболист, выступающий за вторую команду "бело-голубых" переберется следующим летом. В стане "красных" испанца рассматривают в качестве возможной замены Филиппе Коутиньо, этой зимой ушедшего в каталонскую "Барселону".

В нынешнем сезоне Пинчи отметился 6 забитыми мячами в 23 играх за вторую команду "Депортиво".

Напомним, "Ливерпуль" поборется с "Арсеналом" за общую трансферную цель. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Тоттенхэм 27 52
4 Ливерпуль 26 51
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 26 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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