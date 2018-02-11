"Ливерпуль" близок к подписанию трансферной цели "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма"

"Ливерпуль" близок к подписанию трансферной цели "Манчестер Юнайтед" и лондонского "Тоттенхэма" в лице вингера "Депортиво" из Ла-Коруньи Пинчи.

Как информирует The Sun, в английскую Премьер-Лигу 22-летний футболист, выступающий за вторую команду "бело-голубых" переберется следующим летом. В стане "красных" испанца рассматривают в качестве возможной замены Филиппе Коутиньо, этой зимой ушедшего в каталонскую "Барселону".

В нынешнем сезоне Пинчи отметился 6 забитыми мячами в 23 играх за вторую команду "Депортиво".

Напомним, "Ливерпуль" поборется с "Арсеналом" за общую трансферную цель. | soccernews.ru