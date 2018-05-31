"Ливерпуль" близок к подписанию уже третьего хавбека в текущее межсезонье

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"Ливерпуль" близок к подписанию уже третьего хавбека в текущее межсезонье"Ливерпуль" близок к подписанию уже третьего полузащитника в текущее межсезонье, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, уже на следующей неделе игроком "красных" может стать хавбек "Лиона" Набиль Фекир. Трансфер 24-летнего хавбека "ткачей" обойдется мерсисайдскому клубу в 60 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Фекир забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 40 матчах за "Лион".

Ранее "Ливерпуль" уже подписал Наби Кейта из "РБ Лейпциг" и Фабиньо из "Монако".

Напомним, "Ливерпулю" грозят санкции от УЕФА. | soccernews.ru

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