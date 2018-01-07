"Ливерпуль" близок к подписанию замены для Коутиньо

"Ливерпуль" близок к подписанию замены для полузащитника Филиппе Коутиньо, который в субботу перешёл в "Барселону" за 120 миллионов евро.

Как сообщает beIN SPORTS, в ближайшее время "красные" купят атакующего хавбека "Лестера" Рияда Махреза. Сумма трансфера составит 55 миллионов евро.

26-летний алжирец в воскресенье пройдёт медицинское обследование, после чего заключит с мерсисайдским клубом контракт до лета 2022 года.

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