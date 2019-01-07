"Ливерпуль" близок к подписанию замены для Лалланы

"Ливерпуль" близок к подписанию полузащитника "Трабзонспора" Абдулкадира Омура, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "красные" покупают 19-летнего турка в качестве замены для Адама Лалланы, который, скорее всего, в январе сменит команду.

За перспективного хавбека "скаузеры" готовы заплатить 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Омур сыграл за "Трабзонспор" 17 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: "Рейнджерс" Джеррарда объявил о переходе сверхопытного форварда. | http://soccernews.ru