"Ливерпуль" близок к подписанию замены для Лалланы

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"Ливерпуль" близок к подписанию замены для Лалланы

"Ливерпуль" близок к подписанию полузащитника "Трабзонспора" Абдулкадира Омура, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "красные" покупают 19-летнего турка в качестве замены для Адама Лалланы, который, скорее всего, в январе сменит команду.

За перспективного хавбека "скаузеры" готовы заплатить 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Омур сыграл за "Трабзонспор" 17 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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