"Ливерпуль" близок к покупке игрока сборной Швейцарии

1 Теги сток ситиливерпульджердан шакири

"Ливерпуль" близок к покупке игрока сборной Швейцарии

"Ливерпуль" близок к покупке полузащитника "Сток Сити" Джердана Шакири, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, "красные" уже активировали опцию выкупа 26-летнего швейцарца за 15 миллионов евро.

Для завершения сделки Шакири осталось пройти медицинское обследование.

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Комментарии
михаил

вот зачем этот шиптар там нужен?

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