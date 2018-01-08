"Ливерпуль" близок к покупке ключевого игрока "Ромы"

Голкипер "Ромы" Алиссон в ближайшее время может стать игроком "Ливерпуля", сообщает бразильская пресса.

Сумма возможного трансфера неизвестна. Напомним, что 25-летний страж ворот в этом сезоне пропустил всего 20 голов в 25 матчах за "волков".

Проблема на вратарской позиции актуальна для "Ливерпуля" достаточно давно, а нынешние киперы "красных" Симон Миньоле и Лорис Кариус допускают ошибки практически в каждом матче.

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