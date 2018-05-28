"Ливерпуль" близок к покупке защитника "Монако"

Защитник "Монако" Фабиньо может продолжить карьеру в "Ливерпуле".

Как сообщает RMC, мерсисайдцы уже достигли договоренности по трансферу игрока за 50 миллионов евро.

Отметим, что "Ливерпуль" выиграл борьбу за игрока у "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Ювентуса".

Читайте также: Стало известно, сколько Клопп получит средств на летние трансферы. | http://soccernews.ru