"Ливерпуль" близок к приобретению колумбийского вингера

Фото инстаграм Луиса Диаса

Фланговый нападающий "Порту" Луис Диас, вероятнее всего, продолжит карьеру в "Ливерпуле".

По информации Sky Sports, "красные" решили не откладывать трансфер колумбийца на лето из-за активного интереса к нему со стороны "Тоттенхэма".

Ожидается, что "Ливерпуль" заплатит за 25-летнего вингера 40 миллионов евро + 25 миллионов в виде бонусов.

В текущем сезоне Диас сыграл за "Порту" 28 матчей, забил 16 голов и сделал 6 ассистов.

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