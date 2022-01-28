"Ливерпуль" близок к приобретению колумбийского вингера

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"Ливерпуль" близок к приобретению колумбийского вингера

Фото инстаграм Луиса Диаса

Фланговый нападающий "Порту" Луис Диас, вероятнее всего, продолжит карьеру в "Ливерпуле".

По информации Sky Sports, "красные" решили не откладывать трансфер колумбийца на лето из-за активного интереса к нему со стороны "Тоттенхэма".

Ожидается, что "Ливерпуль" заплатит за 25-летнего вингера 40 миллионов евро + 25 миллионов в виде бонусов.

В текущем сезоне Диас сыграл за "Порту" 28 матчей, забил 16 голов и сделал 6 ассистов.

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