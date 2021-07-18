"Ливерпуль" близок к продлению контракта с основным вратарем

Фото: инстаграм Алиссона/Автор неизвестен

"Ливерпуль" практически договорился о продлении контракта с бразильским вратарем Алиссоном, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, голкипер подпишет с английским клубом соглашение до лета 2026 года. Нынешний контракт бразильца истекает летом 2024 года.

28-летний Алиссон выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Всего он провел за мерсисайдцев 130 матчей во всех турнирах и пропустил 104 гола.

Не пропустите: "Ливерпуль" хочет купить Бареллу. | http://soccernews.ru