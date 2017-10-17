"Ливерпуль" близок к продлению контракта с трансферной целью "Барселоны"

Руководство "Ливерпуля" предложило новый контракт форварду Бену Вудберну, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, боссы "красных" на фоне интереса к 18-летнему валлийцу со стороны "Барселоны" решили побыстрее заключить с ним новое соглашение. Отмечается, что стороны близки к достижению договорённости.

Стоит отметить, что в этом сезоне Вудберн сыграл за "Ливерпуль" всего 1 матч. | http://soccernews.ru