"Ливерпуль" близок к продлению контрактов с двумя основными игроками

Теги ливерпультрент александр-арнольдалиссон

"Ливерпуль" близок к продлению контрактов с двумя основными игрокамиФото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

"Ливерпуль" близок к продлению текущих соглашений сразу с двумя основными футболистами, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, договоренность с Трентом Александер-Арнольдом уже достигнута. Также клуб находится в продвинутых переговорах с бразильским голкпером Алиссоном Беккером.

Новый контракт с Трентом рассчитан до 2025 года.

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