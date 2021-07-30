"Ливерпуль" близок к продлению контрактов с двумя основными игроками

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

"Ливерпуль" близок к продлению текущих соглашений сразу с двумя основными футболистами, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, договоренность с Трентом Александер-Арнольдом уже достигнута. Также клуб находится в продвинутых переговорах с бразильским голкпером Алиссоном Беккером.

Новый контракт с Трентом рассчитан до 2025 года.

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