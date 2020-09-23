"Ливерпуль" близок к трансферу африканского форварда
Сенегальский нападающий "Уотфорда" Исмаила Сарр близок к переходу в "Ливерпуль", сообщает Daily Express.
По сведениям издания, мерсисайдский клуб может подписать футболиста до закрытия трансферного окна. В настоящее время "Ливерпуль" ведет переговоры с игроком по условиям личного контракта. Форвард обойдется "красным" в 35-40 миллионов евро.
22-летний Сарр выступает за "Уотфорд" с 2019 года. Всего он провел за "шершней" 77 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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