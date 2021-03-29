"Ливерпуль" близок к трансферу защитника "РБ Лейпциг"

Фото инстаграм Ибраима Конате

Центральный защитник "РБ Лейпциг" Ибраима Конате, скорее всего, продолжит карьеру в Англии.

По информации The Athletic, "Ливерпуль" практически договорился о трансфере француза за 40 миллионов евро.

"Красные" в гонке за 21-летним футболистом опередили "Реал", "Барселону", "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Конате сыграл за "РБ Лейпциг" 15 матчей и забил 1 гол.

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