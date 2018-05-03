"Ливерпуль" близок к установлению клубного рекорда по количеству забитых голов за сезон

"Ливерпуль" близок к установлению нового клубного рекорда по количеству забитых голов за один сезон.

Так, с начала августа в 54-х матчах подопечные Юргена Клоппа забили во всех турнирах уже 129 мячей, что наряду с сезоном 1981/1982 является вторым результатом в истории клуба. Чтобы превзойти рекорд сезона 1985/1956, "красным" необходимо в оставшихся двух играх АПЛ против "Челси" и "Брайтона", а также финальном поединке Лиги Чемпионов против "Реала" забить 10 голов.

Напомним, "Ливерпуль" имеет преимущество в личных встречах с "Реалом" в ЛЧ. | soccernews.ru