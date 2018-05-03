"Ливерпуль" близок к установлению клубного рекорда по количеству забитых голов за сезон

Теги ливерпульюрген клопп

"Ливерпуль" близок к установлению клубного рекорда по количеству забитых голов за сезон"Ливерпуль" близок к установлению нового клубного рекорда по количеству забитых голов за один сезон.

Так, с начала августа в 54-х матчах подопечные Юргена Клоппа забили во всех турнирах уже 129 мячей, что наряду с сезоном 1981/1982 является вторым результатом в истории клуба. Чтобы превзойти рекорд сезона 1985/1956, "красным" необходимо в оставшихся двух играх АПЛ против "Челси" и "Брайтона", а также финальном поединке Лиги Чемпионов против "Реала" забить 10 голов.

Напомним, "Ливерпуль" имеет преимущество в личных встречах с "Реалом" в ЛЧ. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
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