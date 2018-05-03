"Ливерпуль" близок к установлению клубного рекорда по количеству забитых голов за сезон
"Ливерпуль" близок к установлению нового клубного рекорда по количеству забитых голов за один сезон.
Так, с начала августа в 54-х матчах подопечные Юргена Клоппа забили во всех турнирах уже 129 мячей, что наряду с сезоном 1981/1982 является вторым результатом в истории клуба. Чтобы превзойти рекорд сезона 1985/1956, "красным" необходимо в оставшихся двух играх АПЛ против "Челси" и "Брайтона", а также финальном поединке Лиги Чемпионов против "Реала" забить 10 голов.
Напомним, "Ливерпуль" имеет преимущество в личных встречах с "Реалом" в ЛЧ. | soccernews.ru
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Турнир прогнозов: анонс 52 тура
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|35
|93
|2
|Манчестер Юнайтед
|35
|77
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|35
|71
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|35
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|48
|9
|Лестер Сити
|35
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|11
|Кристал Пэлас
|36
|38
|12
|Борнмут
|36
|38
|13
|Уотфорд
|36
|38
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|37
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Суонси Сити
|35
|33
|18
|Саутгемптон
|35
|32
|19
|Сток Сити
|36
|30
|20
|Вест Бромвич Альбион
|36
|28