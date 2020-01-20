"Ливерпуль" более 1000 дней не проигрывает в АПЛ на "Энфилде"

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"Ливерпуль" более 1000 дней не проигрывает в АПЛ на "Энфилде"

Домашняя беспроигрышная серия "Ливерпуля" в английской Премьер-лиге достигла гроссмейстерской отметки.

Как сообщает Squawka, "красные" не знают поражений в чемпионате на "Энфилде" на протяжении 1001 дня.

За этот период команда Юргена Клоппа провела на своём поле 52 матча в рамках АПЛ, победив в 42 из них и 10 раз сыграв вничью.

В последний раз "Ливерпуль" проигрывал дома в Премьер-лиге 23 апреля 2017 года - обидчиком тогда выступил "Кристал Пэлас", победивший со счётом 2:1.

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