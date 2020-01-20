"Ливерпуль" более 1000 дней не проигрывает в АПЛ на "Энфилде"
Домашняя беспроигрышная серия "Ливерпуля" в английской Премьер-лиге достигла гроссмейстерской отметки.
Как сообщает Squawka, "красные" не знают поражений в чемпионате на "Энфилде" на протяжении 1001 дня.
За этот период команда Юргена Клоппа провела на своём поле 52 матча в рамках АПЛ, победив в 42 из них и 10 раз сыграв вничью.
В последний раз "Ливерпуль" проигрывал дома в Премьер-лиге 23 апреля 2017 года - обидчиком тогда выступил "Кристал Пэлас", победивший со счётом 2:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|23
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|29
|13
|Саутгемптон
|23
|28
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17