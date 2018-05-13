"Ливерпуль" - "Брайтон" - 4:0, "Ньюкасл" - "Челси" - 3:0, "Хаддерсфилд" - "Арсенал" - 1:0 (обзоры)

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"Ливерпуль" - "Брайтон" - 4:0, "Ньюкасл" - "Челси" - 3:0, "Хаддерсфилд" - "Арсенал" - 1:0 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры трех матчей 38-го тура чемпионата Англии.

Видео: "Ливерпуль" - "Брайтон" - 4:0.

 

Видео: "Ньюкасл" - "Челси" - 3:0.

 

Видео: "Хаддерсфилд" - "Арсенал" - 1:0.

 

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Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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