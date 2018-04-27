"Ливерпуль" будет готовиться к ответному матчу с "Ромой" на базе "Лацио"

"Ливерпуль" будет готовиться к ответному полуфинальному матчу Лиги Чемпионов против "Ромы" на базе "Лацио", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "красные" и "орлы" сумели достичь соответствующей договорённости благодаря бразильскому полузащитнику Лукасу Лейве, который сейчас выступает за римскую команду, а с 2007 по 2017 год защищал цвета мерсисайдцев.

Напомним, что матч "Рома" - "Ливерпуль" состоится 2 мая. Первая игра завершилась разгромной победой подопечных Юргена Клоппа со счётом 5:2.

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