"Ливерпуль" будет готовиться к ответному матчу с "Ромой" на базе "Лацио"

Теги ромаливерпульлациолукас лейва

"Ливерпуль" будет готовиться к ответному матчу с "Ромой" на базе "Лацио"

"Ливерпуль" будет готовиться к ответному полуфинальному матчу Лиги Чемпионов против "Ромы" на базе "Лацио", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "красные" и "орлы" сумели достичь соответствующей договорённости благодаря бразильскому полузащитнику Лукасу Лейве, который сейчас выступает за римскую команду, а с 2007 по 2017 год защищал цвета мерсисайдцев.

Напомним, что матч "Рома" - "Ливерпуль" состоится 2 мая. Первая игра завершилась разгромной победой подопечных Юргена Клоппа со счётом 5:2. 

Не пропустите: "Рома" несет потери перед ответным матчем с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Встреча с тонущими "гончарами": "Ливерпуль" принимает "Сток Сити"

Встреча с тонущими "гончарами": "Ливерпуль" принимает "Сток Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов