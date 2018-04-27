"Ливерпуль" будет готовиться к ответному матчу с "Ромой" на базе "Лацио"
"Ливерпуль" будет готовиться к ответному полуфинальному матчу Лиги Чемпионов против "Ромы" на базе "Лацио", сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, "красные" и "орлы" сумели достичь соответствующей договорённости благодаря бразильскому полузащитнику Лукасу Лейве, который сейчас выступает за римскую команду, а с 2007 по 2017 год защищал цвета мерсисайдцев.
Напомним, что матч "Рома" - "Ливерпуль" состоится 2 мая. Первая игра завершилась разгромной победой подопечных Юргена Клоппа со счётом 5:2.
Не пропустите: "Рома" несет потери перед ответным матчем с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|90
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|35
|53
|8
|Эвертон
|35
|45
|9
|Лестер Сити
|34
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|35
|38
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Кристал Пэлас
|35
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|17
|Суонси Сити
|34
|33
|18
|Саутгемптон
|34
|29
|19
|Сток Сити
|35
|29
|20
|Вест Бромвич Альбион
|35
|25