"Ливерпуль" будет сотрудничать с Western Union

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"Ливерпуль" будет сотрудничать с Western Union

Компания Western Union стала спонсором "Ливерпуля", сообщает официальный сайт клуба.

Логотип компании будет размещен на рукаве игровой футболки мерсисайдцев.

Western Union является одним из крупнейших представителей рынка денежных переводов.

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