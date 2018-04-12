"Ливерпуль" будет участовать в Международном кубке чемпионов-2018

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"Ливерпуль" будет участовать в Международном кубке чемпионов-2018
"Ливерпуль" стал очередным участником Международного кубка чемпионов, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, мерсисайдский клуб присоединился к ранее подтвердившим участие "Челси", "Арсеналу", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэму", "Реалу", "Баварии" и "Ювентусу".

Напомним, что международный кубок чемпионов является товарищеским клубным турниром, который проходит летом в Северной Америке и Азии.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
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20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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