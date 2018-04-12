"Ливерпуль" будет участовать в Международном кубке чемпионов-2018



"Ливерпуль" стал очередным участником Международного кубка чемпионов, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, мерсисайдский клуб присоединился к ранее подтвердившим участие "Челси", "Арсеналу", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэму", "Реалу", "Баварии" и "Ювентусу".

Напомним, что международный кубок чемпионов является товарищеским клубным турниром, который проходит летом в Северной Америке и Азии.

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