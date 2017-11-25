"Ливерпуль" - "Челси" - 1:1 (обзор)

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"Ливерпуль" - "Челси" - 1:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча АПЛ между "Ливерпулем" и "Челси".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Тоттенхэм 13 24
5 Ливерпуль 13 23
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Лестер Сити 13 14
12 Борнмут 13 14
13 Ньюкасл Юнайтед 13 14
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 13 8
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