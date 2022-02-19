"Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал" побеждают в 26-м туре АПЛ
Фото твиттер АПЛ
Завершились ещё шесть матчей 26-го тура английской Премьер-лиги.
"Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал" добыли дежурные победы над "Норвичем", "Кристал Пэлас" и "Брентфордом" соответственно.
Также "Астон Вилла" дома уступила "Уотфорду", "Бернли" разгромил "Брайтон", а "Эвертон" проиграл "Саутгемптону".
"Астон Вилла" – "Уотфорд" - 0:1
Гол: 0:1 – 78 Деннис.
"Астон Вилла": Мартинес, Чемберс, Мингз, Динь, Макгинн, Дуглас Луис (Уоткинс, 58), Рэмзи, Кэш (Янг, 65), Коутиньо, Буэндиа (Бэйли, 71), Ингз.
"Уотфорд": Фостер, Фемения, Кэткарт, Самир (Кабаселе, 90), Камара, Клеверли, Сиссоко, Луза, Сарр (Эрнандес, 90), Кинг, Деннис (Сема, 86).
"Брайтон" – "Бернли" - 0:3
Голы: 0:1 – 21 Вегорст, 0:2 – 40 Браунхилл, 0:3 – 69 Леннон.
"Брайтон": Санчес, Лэмпти, Даффи, Велтман, Кукурелья, Модер (Марч, 55), МакАллистер, Лаллана (Троссард, 55), Биссума, Уэлбек (Фергюсон, 68), Мопе.
"Бернли": Поуп, Робертс, Ми, Коллинз, Питерс, Леннон (Лоутон, 90), Корк, Браунхилл, Вегорст (Барнс, 88), Корне (Родригес, 55), Макнил.
"Кристал Пэлас" – "Челси" - 0:1
Гол: 0:1 – 89 Зиеш.
"Кристал Пэлас": Гуаита (Батленд, 46), Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте, Макартур (Матета, 90), Шлупп, Олисе, Айю (Эзе, 85), Заа.
"Челси": Менди, Кристенсен, Тьяго Силва, Рюдигер, Сарр (Алонсо, 74), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 74), Канте (Ковачич, 74), Пулишич, Зиеш, Хаверц, Лукаку.
"Ливерпуль" – "Норвич" - 3:1
Голы: 0:1 – 48 Рашица, 1:1 – 64 Мане, 2:1 – 67 Салах, 3:1 – 81 Диас.
"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Тиаго Алькантара, 62), Кейта (Ориги, 62), Салах, Мане, Диас (Минамино, 90).
"Норвич": Ганн, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Маклин, Норманн (Ле-Мелу, 82), Гилмор, Рашица (Роу, 86), Пукки, Сарджент (Плахета, 76).
"Арсенал" – "Брентфорд" - 2:1
Голы: 1:0 – 48 Смит-Роу, 2:0 – 79 Сака, 2:1 – 90 Нергор.
"Арсенал": Рэмсдейл, Соареш, Габриэл, Уайт, Тирни, Джака, Партей, Эдегор, Смит-Роу (Пепе, 75), Ляказетт (Нкетиа, 84), Сака.
"Брентфорд": Райя, Янссон, Айер, Пиннок, Генри, Канос (Годдос, 84), Нергор, Йенсен (Янельт, 44), Дасилва (Баптист, 68), Висса, Мбемо.
"Саутгемптон" – "Эвертон" - 2:0
Голы: 1:0 – 52 Армстронг, 2:0 – 84 Лонг.
"Саутгемптон": Форстер, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Армстронг (Дженепо, 90), Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Проуз, Адамс (Армстронг, 90), Броя (Лонг, 83).
"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Кенни, Аллан (Андре Гомеш, 46), ван де Бек, Ивоби (Таунсенд, 65), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон, Гордон (Алли, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18