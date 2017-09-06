"Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал" поборются за Мюллера

Английские гранды "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал" проявляют интерес к нападающему "Баварии" Томасу Мюллеру, сообщает Bild.

По сведениям издания, англичане намерены приобрести футболиста следующим летом. Хавбек может согласиться на переход, так как в начале этого сезона не имеет твердого места в основе.

Контракт 27-летнего Мюллера с "Баварией" рассчитан до 2021 года.

Не пропустите: Два английских топ-клуба пытались купить Менье. | http://soccernews.ru