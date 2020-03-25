"Ливерпуль", "Челси", "МЮ" и еще 5 клубов АПЛ против участия "Манчестер Сити" в ЛЧ

Восемь клубов АПЛ намерены написать коллективное заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы не допустить участия "Манчестер Сити" в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, передает Daily Mail.

По информации издания, в число команд, выступающих против участия "Ман Сити" в ЛЧ вошли: "Шеффилд Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Лестер Сити", "Вулверхэмптон", "Тоттенхэм" и "Бернли".

Напомним, "горожане" были забанены на два сезона еврокубков из-за нарушений финансового фэйр-плей и махинациями со спонсорами. Клуб подал апелляцию в суд.

А еще: Гвардиола пожертвовал миллион евро на помощь в борьбе с коронавирусом| http://soccernews.ru