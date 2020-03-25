"Ливерпуль", "Челси", "МЮ" и еще 5 клубов АПЛ против участия "Манчестер Сити" в ЛЧ

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"Ливерпуль", "Челси", "МЮ" и еще 5 клубов АПЛ против участия "Манчестер Сити" в ЛЧ

Восемь клубов АПЛ намерены написать коллективное заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы не допустить участия "Манчестер Сити" в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, передает Daily Mail.

По информации издания, в число команд, выступающих против участия "Ман Сити" в ЛЧ вошли: "Шеффилд Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Лестер Сити", "Вулверхэмптон", "Тоттенхэм" и "Бернли"

Напомним, "горожане" были забанены на два сезона еврокубков из-за нарушений финансового фэйр-плей и махинациями со спонсорами. Клуб подал апелляцию в суд.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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