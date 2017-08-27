"Ливерпуль" дал "Барселоне" сутки для завершения трансфера Коутиньо

Хавбек "Ливерпуля" Коутиньо в ближайшее время может перейти в "Барселону", сообщает Onda Cero.

По информации ресурса, для завершения трансфера, мерсисайдцы дали каталонцам время до 28 августа.

Отметим, что в стартовавшем сезоне Коутиньо не участвовал ни в одной игре.

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