"Ливерпуль" дал "Барселоне" сутки для завершения трансфера Коутиньо
Хавбек "Ливерпуля" Коутиньо в ближайшее время может перейти в "Барселону", сообщает Onda Cero.
По информации ресурса, для завершения трансфера, мерсисайдцы дали каталонцам время до 28 августа.
Отметим, что в стартовавшем сезоне Коутиньо не участвовал ни в одной игре.
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|3
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|Уотфорд
|3
|5
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|Саутгемптон
|3
|5
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|4
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|3
|4
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|3
|4
|11
|Суонси Сити
|3
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|12
|Тоттенхэм
|2
|3
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|Арсенал Лондон
|2
|3
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|Бернли
|2
|3
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|Ньюкасл Юнайтед
|3
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|1
|18
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|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
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|3
|0