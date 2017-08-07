"Ливерпуль" дал согласие на продажу Коутиньо

Руководство английского "Ливерпуля" дало согласие на продажу ключевого полузащитника своей команды Филиппе Коутиньо каталонской "Барселоне", которая ранее уже согласовала условия личного контракта с футболистом.

Как информирует sport.es, сумма трансфера 25-летнего хавбека может превысить 100 миллионов евро. Учитывая, что в 2013-м году бразилец был приобретен у миланского "Интера" "всего" за 13 миллионов евро, с продажи игрока "красные" смогут заработать в десять раз больше.

Напомним, "Ливерпуль" может затребовать включить в сделку по Коутиньо одного из хавбеков "Барселоны". | soccernews.ru