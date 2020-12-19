"Ливерпуль" деклассировал "Кристал Пэлас", забив семь безответных голов

Теги кристал пэласливерпуль

"Ливерпуль" деклассировал "Кристал Пэлас", забив семь безответных голов

В рамках 14-го тура АПЛ "Ливерпуль" на выезде нанёс сокрушительное поражение "Кристал Пэлас" со счётом 7:0.

По дублю в этом матче оформили Роберто Фирмино и Мохамед Салах, по одному голу забили Такуми Минамино, Садио Мане и Джордан Хендерсон.

"Красные" укрепили своё лидерство в Премьер-лиге, оторвавшись от "Тоттенхэма" на 6 очков, однако у "шпор" есть игра в запасе.

"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" - 0:7

Голы: 0:1 – 3 Минамино, 0:2 – 35 Мане, 0:3 – 44 Фирмино, 0:4 – 52 Хендерсон, 0:5 – 68 Фирмино, 0:6 – 81 Салах, 0:7 – 84 Салах.

"Кристал Пэлас": Гуаита, ван Анхолт, Клайн, Кэйхилл, Шлупп, Миливоевич, Куяте (Томкинс, 63), Макартур (Ридевалд, 75), Эзе (Батшуайи, 69), Заа, Айю.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Матип, Александер-Арнолд, Фабиньо, Хендерсон, Кейта, Минамино, Вейналдум (Джонс, 69), Мане (Салах, 57), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 75).

Не пропустите: Вингер "Ливерпуля" Минамино стал автором уникального достижения. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Клопп установил рекорд "Ливерпуля" по победам в АПЛ

Клопп установил рекорд "Ливерпуля" по победам в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов