"Ливерпуль" деклассировал "Кристал Пэлас", забив семь безответных голов

В рамках 14-го тура АПЛ "Ливерпуль" на выезде нанёс сокрушительное поражение "Кристал Пэлас" со счётом 7:0.

По дублю в этом матче оформили Роберто Фирмино и Мохамед Салах, по одному голу забили Такуми Минамино, Садио Мане и Джордан Хендерсон.

"Красные" укрепили своё лидерство в Премьер-лиге, оторвавшись от "Тоттенхэма" на 6 очков, однако у "шпор" есть игра в запасе.

"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" - 0:7

Голы: 0:1 – 3 Минамино, 0:2 – 35 Мане, 0:3 – 44 Фирмино, 0:4 – 52 Хендерсон, 0:5 – 68 Фирмино, 0:6 – 81 Салах, 0:7 – 84 Салах.

"Кристал Пэлас": Гуаита, ван Анхолт, Клайн, Кэйхилл, Шлупп, Миливоевич, Куяте (Томкинс, 63), Макартур (Ридевалд, 75), Эзе (Батшуайи, 69), Заа, Айю.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Матип, Александер-Арнолд, Фабиньо, Хендерсон, Кейта, Минамино, Вейналдум (Джонс, 69), Мане (Салах, 57), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 75).

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