"Ливерпуль" деклассировал "Марибор"

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"Ливерпуль" деклассировал "Марибор"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на выезде уничтожил "Марибор". По два мяча на счету Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха. Еще по голу добавили Филиппе Коутиньо, Алекс Окслейд-Чемберлен и Трент Александер-Арнолд.

"Марибор" Словения – "Ливерпуль" Англия - 0:7 (0:4)
Голы: Фирмино, 4 - 0:1, Коутиньо, 13 - 0:2, Салах, 19 - 0:3, Салах, 39 - 0:4, Фирмино, 54 - 0:5, Окслейд-Чемберлен, 86 - 0:6, Александер-Арнолд, 90 - 0:7

"Марибор": Ханданович, Шулер, Райчевич, Вилер, Милец, Ахмеди (Пихлер, 58), Крамарич (Хотич, 58), Кабха, Врховец, Бохар (Мешанович, 81), Таварес.

"Ливерпуль": Кариус, Матип, Морено, Александер-Арнолд, Ловрен, Коутиньо, Джан, Фирмино (Старридж, 68), Вейналдум (Соланке, 76), Салах (Окслейд-Чемберлен, 57), Милнер.

Не пропустите: Салах является лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в Премьер-лиге и Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

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