"Ливерпуль" делал запрос о стоимости Усмана Дембеле

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"Ливерпуль" делал запрос о стоимости Усмана Дембеле

"Ливерпуль" рассматривает вариант с трансфером вингера "Барселоны" Усмана Дембеле.

Как сообщает Sportsmole, мерсисайдцы делали запрос о стоимости 22-летнего француза. Отмечается, что "Барса" не отпустит футболиста менее чем за 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Дембеле может войти в сделку по трансферу Лаутаро Мартинеса или Неймара.

В этом сезоне из-за частых травм Дембеле принял участие всего в девяти матчах и забил один гол.

Читайте также: "Барселона" не будет продавать Дембеле этим летом. | http://soccernews.ru
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