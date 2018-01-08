"Ливерпуль" до последнего момента пытался сорвать трансфер Коутиньо в "Барселону"

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"Ливерпуль" до последнего момента пытался сорвать трансфер Коутиньо в "Барселону"Английский "Ливерпуль" до последнего момента пытался сорвать трансфер своего полузащитника Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям Daily Mail, "красные" предпринимали отчаянные попытки перенести сделку по продаже бразильца на следующее лето. Главным аргументом для этого в диалоге с "сине-гранатовыми" и самим 25-летним хавбеком мерсисайдский клуб использовал то, что футболист не сможет помочь своей новой команде в играх Лиги Чемпионов.

Напомним, Ракитич прокомментировал трансфер Коутиньо. | soccernews.ru

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