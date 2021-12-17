"Ливерпуль" добыл победу над "Ньюкаслом"

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"Ливерпуль" добыл победу над "Ньюкаслом"Фото: твиттер "Ливерпуля"

В рамках 17-го тура АПЛ "Ливерпуль" одержал победу над "Ньюкаслом".

"Ливерпуль" идет в чемпионате на втором месте, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на одно очко. "Ньюкасл" остается предпоследним.

"Ливерпуль" - "Ньюкасл" 3:1

Голы: Шелви, 7 - 0:1, Диогу Жота, 21 - 1:1, Салах, 25 - 2:1, Александер-Арнолд, 87 - 3:1

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, Конате, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Тиаго Алькантара, Окслейд-Чемберлен (Кейта, 74), Салах (Фирмино, 74), Мане, Диогу Жота.

"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо, Шер, Ласселс, Льюис (Ритчи, 15), Мерфи, Фрэйзер (Уиллок, 87), Шелви, Хэйден, Сен-Максимен (Уилсон, 79), Жоэлинтон.

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