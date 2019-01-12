"Ливерпуль" добыл скромную победу над "Брайтоном" и другие результаты 22-го тура АПЛ

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"Ливерпуль" добыл скромную победу над "Брайтоном" и другие результаты 22-го тура АПЛ

Представляем результаты 22-го тура АПЛ. Отметим победу "Ливерпуля", благодаря которой он увеличил отрыв от "Манчестер Сити" до 7 очков, однако "горожане" завтра имеют шанс снова сократить отставание.

"Брайтон" - "Ливерпуль" 0:1

Гол: Салах (пен), 50 - 0:1  

"Брайтон": Баттон, Даффи, Бонг, Монтойя, Данк, Марч (Кнокерт, 66), Гросс (Кайяль, 79), Проппер, Стивенс, Локадия, Мюррей (Андоне, 66).

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Хендерсон, Вейналдум, Шакири (Милнер, 72), Фабиньо, Мане, Фирмино, Салах.      


"Кардифф" - "Хаддерсфилд" 0:0

"Кардифф": Этеридж, Моррисон, Беннетт, Манга, Бамба, Камараса (Роллс, 64), Гуннарссон, Мендес-Лэйнг (Хили, 73), Артер, Хойлетт, Патерсон.

"Хаддерсфилд": Лессль, Шиндлер, Дурм, Хадерджонай, Йоргенсен, Притчард (Мбенза, 73), Хогг, Панчон, Биллинг, Качунга, Мунье.

Предупреждения: Шиндлер (10), Артер (33), Хойлетт (71).


"Бернли" - "Фулхэм" 2:1

Голы: Шюррле, 2 - 0:1, Брайен (аг), 20 - 1:1, Одои (аг), 23 - 2:1

"Бернли": Хитон, Бардсли, Тэйлор, Ми, Тарковски, Корк, Хендрик, Вествуд, Барнс, Вуд, Макнил.

"Фулхэм": Рико, Брайен (Кэрни, 61), Чемберс, Одои, Кристи, Шюррле (Кебано, 77), Сери, Рим, Сессеньон (Вьетто, 46), Ле Маршан, Митрович.

Предупреждения: Чемберс (34), Кристи (65), Тарковски (72).


"Кристал Пэлас" - "Уотфорд" 1:2

Голы: Кэткарт (аг), 38 - 1:0, Кэткарт, 57 - 1:1, Клеверли, 74 - 1:2

"Кристал Пэлас": Гуаита (Хеннесси, 45), Томкинс, ван Анхолт, Уан-Биссака, Сако, Макартур (Бентеке, 78), Миливоевич, Таунсенд, Куяте, Заа, Айю.

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Холебас, Фемения, Кэткарт, Капу, Дукуре, Перейра, Хьюз (Сема, 19; Клеверли, 68), Деулофеу, Дини.

Предупреждения: Фемения (61), Сема (65).


"Лестер" - "Саутгемптон" 1:2

Голы: Уорд-Проуз (пен), 11 - 0:1, Лонг, 45 - 0:2, Ндиди, 58 - 1:2

"Лестер": Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Магуайр, Рикарду Перейра, Чоудури (Геззаль, 77), Менди (Барнс, 46), Олбрайтон (Грэй, 46), Ндиди, Мэддисон, Варди.

"Саутгемптон": Маккарти, Валери, Стивенс, Вестергор, Таргетт, Редмонд, Ромеу, Армстронг (Соареш, 57), Уорд-Проуз, Беднарек, Лонг (Слэттери, 76).

Предупреждения: Мэддисон (20), Валери (34), Чилуэлл (35), Стивенс (54).

Удаление: Валери (45).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 21 54
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 50
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
9 Уотфорд Уотфорд 21 29
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
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