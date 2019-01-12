"Ливерпуль" добыл скромную победу над "Брайтоном" и другие результаты 22-го тура АПЛ
Представляем результаты 22-го тура АПЛ. Отметим победу "Ливерпуля", благодаря которой он увеличил отрыв от "Манчестер Сити" до 7 очков, однако "горожане" завтра имеют шанс снова сократить отставание.
"Брайтон" - "Ливерпуль" 0:1
Гол: Салах (пен), 50 - 0:1
"Брайтон": Баттон, Даффи, Бонг, Монтойя, Данк, Марч (Кнокерт, 66), Гросс (Кайяль, 79), Проппер, Стивенс, Локадия, Мюррей (Андоне, 66).
"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Хендерсон, Вейналдум, Шакири (Милнер, 72), Фабиньо, Мане, Фирмино, Салах.
"Кардифф" - "Хаддерсфилд" 0:0
"Кардифф": Этеридж, Моррисон, Беннетт, Манга, Бамба, Камараса (Роллс, 64), Гуннарссон, Мендес-Лэйнг (Хили, 73), Артер, Хойлетт, Патерсон.
"Хаддерсфилд": Лессль, Шиндлер, Дурм, Хадерджонай, Йоргенсен, Притчард (Мбенза, 73), Хогг, Панчон, Биллинг, Качунга, Мунье.
Предупреждения: Шиндлер (10), Артер (33), Хойлетт (71).
"Бернли" - "Фулхэм" 2:1
Голы: Шюррле, 2 - 0:1, Брайен (аг), 20 - 1:1, Одои (аг), 23 - 2:1
"Бернли": Хитон, Бардсли, Тэйлор, Ми, Тарковски, Корк, Хендрик, Вествуд, Барнс, Вуд, Макнил.
"Фулхэм": Рико, Брайен (Кэрни, 61), Чемберс, Одои, Кристи, Шюррле (Кебано, 77), Сери, Рим, Сессеньон (Вьетто, 46), Ле Маршан, Митрович.
Предупреждения: Чемберс (34), Кристи (65), Тарковски (72).
"Кристал Пэлас" - "Уотфорд" 1:2
Голы: Кэткарт (аг), 38 - 1:0, Кэткарт, 57 - 1:1, Клеверли, 74 - 1:2
"Кристал Пэлас": Гуаита (Хеннесси, 45), Томкинс, ван Анхолт, Уан-Биссака, Сако, Макартур (Бентеке, 78), Миливоевич, Таунсенд, Куяте, Заа, Айю.
"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Холебас, Фемения, Кэткарт, Капу, Дукуре, Перейра, Хьюз (Сема, 19; Клеверли, 68), Деулофеу, Дини.
Предупреждения: Фемения (61), Сема (65).
"Лестер" - "Саутгемптон" 1:2
Голы: Уорд-Проуз (пен), 11 - 0:1, Лонг, 45 - 0:2, Ндиди, 58 - 1:2
"Лестер": Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Магуайр, Рикарду Перейра, Чоудури (Геззаль, 77), Менди (Барнс, 46), Олбрайтон (Грэй, 46), Ндиди, Мэддисон, Варди.
"Саутгемптон": Маккарти, Валери, Стивенс, Вестергор, Таргетт, Редмонд, Ромеу, Армстронг (Соареш, 57), Уорд-Проуз, Беднарек, Лонг (Слэттери, 76).
Предупреждения: Мэддисон (20), Валери (34), Чилуэлл (35), Стивенс (54).
Удаление: Валери (45).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|54
|2
|Манчестер Сити
|21
|50
|3
|Тоттенхэм
|21
|48
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|9
|Уотфорд
|21
|29
|10
|Вулверхэмптон
|21
|29
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10