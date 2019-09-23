"Ливерпуль" добыл "стандартную" победу над "Челси", но Лэмпард вновь доказал, что он делает все правильно: обсуждаем центральный матч 6 тура АПЛ

"Ливерпуль" подходил к матчу лидером АПЛ с максимальными показателями – команда Юргена Клоппа выиграла 5 стартовых поединков и оторвалась от "Манчестер Сити". Впрочем, главный конкурент накануне сократил отставание после феерического разгрома "Уотфорда", поэтому ошибаться "красным" было откровенно опасно. "Челси" расположился в середине турнирной таблицы АПЛ и пока не поражает стабильностью. Молодой тренер с молодой командой не проваливается, но "синим" трудно. До сих пор в чемпионате за "Челси" забивали только собственные юные воспитанники: Абрахам, Маунт и Томори. Все они сегодня появились в стартовом составе, а Фрэнк Лэмпард вернулся к схеме с двумя центрбеками. Соперники недавно встречались в рамках Суперкубка УЕФА, где "Ливерпуль" победил в серии пенальти, хотя и не имел явного игрового преимущества. На неделе обеим командам настроение испортила Лига чемпионов: "красные" проиграли Наполи, а "синие" – Валенсии. "Ливерпуль" с первых минут взял мяч под контроль и постепенно искал пути в штрафную хозяев. "Челси" отвечал своими выпадами к чужим владениям, но до ударов по воротам дело не доходило. На 14-й минуте гости вышли вперед благодаря стандарту. Мане заработал штрафной, а разыграли его Салах и Александер-Арнольд – первый покатил, а второй мощно выстрелил точно в "девятку".

"Челси" сразу активизировался, заработал несколько угловых, а по-настоящему ответил в середине тайма. Кристенсен роскошной передачей из глубины вывел Абрахама один на один с голкипером. Молодой бомбардир "синих" искусно избежал офсайда, но Адриана переиграть не сумел. Еще через 3 минуты "Челси" даже сравнял счет после классной атаки правым флангом с участием Виллина – Аспиликуэта забил после недоразумения в центре обороны гостей. Впрочем, с помощью VAR судья отменил взятие ворот из-сантиметровый офсайда у Маунта в начальной стадии атаки. Ну а "Ливерпуль" прибил оппонента еще одним заготовленным стандартом. Разыграли штрафной на левом фланге, Робертсон идеально подал в центр штрафной, а там никто не удержал Фирмино. Очень легко мерсисайдцы удвоили преимущество. Стоит отметить, что за первые 40 минут гости почти ничего не создали с игры, но стандарты использовали по полной. Только потом Салах получил классный пас через пол поля от Трента, обыграл Томори и пробил по воротам – оборона заблокировала. Все складывалось не в пользу Фрэнка Лэмпарда. Еще до перерыва тренер "Челси" провел две вынужденные замены, вызванные травмами Эмерсона и Кристенсена. Проблемы со здоровьем также имел Абрахам. Тамми остался на поле и потерял очередной шанс. Оборона "Ливерпуля" позволила ему пробить после подачи Аспиликуэты – над воротами. Первый тайм завершался атаками "Челси", но сократить отставание хозяевам не удалось.

После перерыва "Ливерпуль" продолжил бомбить стандартам. После подачи углового мяч прилетел на дальнюю штангу к одинокому Фирмино, который вплотную расстреливал ворота – Кэпа сложился и парировал. Через минуту уже Мане головой замыкал подачу с правого края – мимо цели. Вскоре гости еще раз разорвали оборону "синих". Футболисты "Челси" почти затолкали мяч в собственные ворота, однако арбитры зафиксировали маленький офсайд. Хозяева выдержали этот стартовый спурт и сами продолжили искать моменты. Опять не хватало совсем немного. Прострел с левого фланга пятой замыкал "Абрахам" – мяч разминулся с дальней штангой. Затем Канте выиграл подбор на линии чужой штрафной и пробил в сантиметрах от противоположного угла ворот "Ливерпуля". Правда, острее действовали "красные". Фирмино проскакивал нескольких оппонентов, Вейналдум бил, Салах выходил на ударную позицию – "Ливерпуль" снова выглядел лучше. Нужно отдать должное "Челси" – лондонцы не составляли оружие и шли вперед при первой возможности. На 71-й минуте им удалось отквитать один гол усилиями Канте. Н’Голо получил мяч на правом полуфланге, проскочил опорную зону, которую потерял Фабиньо, после чего ударил между Матипом и Ван Дейком – мяч прилетел в "девятку" без шансов для голкипера.

Лэмпард усилил игру, выпустив Батшуайи. Бельгиец сразу мог замыкать навес с правого фланга, но не сориентировался. Наигранный штрафной с участием Маунта и Алонсо обесценил офсайд последнего. "Челси" очень старался и иногда неплохо комбинировал. Одна из многих подач Алонсо нашла голову Батшуайи – Миши не хватило точности. Маркос прострелил теперь низом – Маунт с прекрасной позиции побил мимо ближний угол. Как ни старались хозяева отыграться, "Ливерпуль" выстоял и набрал очередные 3 очка. "Красные" закрепились на вершине АПЛ – снова 5 очков преимущества над "Манчестер Сити" (18 против 13). "Челси" остался на 11 месте с 8 баллами.

Сложнейшая победа "Ливерпуля" – наверное, самая сложная в сезоне

"Мы сыграли лучше соперника. В нашем футболе было больше энергии, правильного характера. Именно поэтому трибуны аплодировали в конце встречи. Нужно продолжать в том же духе", – сказал после матча Фрэнк Лэмпард. С наставником "Челси" трудно не согласиться, его команда отрезками выглядела значительно острее соперника и точно не заслужила проиграть. "Челси" переиграл "Ливерпуль" по качеству созданных моментов – 1.71 против 1.1 по системе xG. Хозяева нанесли вдвое больше ударов (13:6), вдвое чаще били из пределов штрафной площадки (7:3) и чаще доставляли мяч в финальную треть.

Выход Абрахама на свидание с Адрианом, удар Тамми пятой в дальний угол, замечательная осмысленная результативная атака (гол отменили из-за микроскопический офсайд), феерические шансы Батшуайи и Маунта под занавес встречи – "Челси" организовал достаточно голевых эпизодов, где соперники были отыграны. А забил с наименее очевидного, когда провалилась опорная зона – Вейналдум и Фабиньо провели плохой матч. "Ливерпуль" спасла катастрофическая реализация хозяев. "Пенсионеры" выдерживали ударные десятиминутки гостей и продолжали двигаться вперед. Во втором тайме существенно прибавили. И это после того, как Лэмпард использовал две замены еще до перерыва из-за травмы. Тренерский штаб "Челси" не имел маневра для усиления игры (таким неожиданно стал вынужденный выход Алонсо на левый фланг – 3 передачи под удар от него), но команда нашла резерв. Удалось несколько раз подловить ван Дейка и его партнеров, а под занавес встречи вообще зажать в их штрафной. "Челси" понравился на фоне лидера чемпионата, а от "Ливерпуля" ждали большего.

"Ливерпуль" победил благодаря безупречным стандартам

"Красные" забили оба свои гола после штрафных, а еще два момента создали после угловых. На этом, по сути, все. 4 из 6 ударов по воротам Кепы пришли в результате стандартов. Если исключить эти эпизоды – "Ливерпуль" необычно мало угрожал из игры. В активе Салаха один заблокированный удар, 4 неудачные попытки дриблинга и 11 потерь. "Мы использовали стандарты в решающих зонах. Работали над ними до матча. Все, что мы делаем на тренировках, я хочу видеть на поле", – сказал после игры Юрген Клопп. "Ливерпуль" забил 34 гола в АПЛ после стандартов с начала прошлого сезона – на 7 больше, чем любая другая команда. Как бы там ни было, но результативные стандарты "красные" выполнили примерно. После пушечного выстрела Александра-Арнольда не помог бы никто, а Фирмино воспользовался гениальной подачей Робертсона. Это тоже оружие! "Мерсесайдцы" второй раз подряд стартовали в чемпионате с 6 побед. В прошлом году Клоппа остановил именно Челси (в 7 туре), а в этот раз немецкий тренер сдал экзамен перед "пенсионерами". В "Ливерпуля" сейчас 15-матчевая победная серия в АПЛ. Подобное достижение было только у Пепа Гвардиолы.

Канте вернулся, Канте – лучший!

Роскошный матч в исполнении Н’Голо Канте. Успевал везде: и перекусывать центр поля, и разгонять атаки. "Лучший опорник мира" отработал на высоченном уровне, а красивый гол, созданный самим Канте, только дополнил общую картину. 11 подборов, 3 отбора, 15 выигранных дуэлей – даже эти цифры не передают того, насколько крутым был Н’Голо на "Стэмфорд Бридж".

Игорь Малиенко | soccernews.ru