"Ливерпуль" добыл тяжёлую победу над "Саутгемптоном" и вернулся на первое место в АПЛ

В рамках 33-го тура АПЛ "Ливерпуль" в гостях переиграл "Саутгемптон" со счётом 3:1.

"Святые" вышли вперёд на 9-й минуте благодаря голу Шейна Лонга. "Красные" смогли восстановить паритет на 36-й минуте усилиями Наби Кейта. Затем команды долго не могли поразить ворота друг друга, а развязка в поединке наступила в финальном отрезке - сначала точный удар Мохамеда Салаха, а затем Джордана Хендерсона принесли мерсисайдцам важнейшие три очка.

"Саутгемптон" – "Ливерпуль" - 1:3

Голы: Лонг, 9 - 1:0, Кейта, 36 - 1:1, Салах, 80 - 1:2, Хендерсон, 86 - 1:3.

"Саутгемптон": Ганн, Валери, Беднарек, Бертран, Вестергор (Остин, 83), Уорд-Проуз, Ромеу (Армстронг, 83), Редмонд, Хейбьерг, Йосида, Лонг (Симс, 62).

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, Робертсон, ван Дейк, Александр-Арнольд (Хендерсон, 59), Кейта (Ловрен, 88), Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 59), Мане, Фирмино, Салах.

Благодаря этой победе "Ливерпуль" вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, однако у "Манчестер Сити" есть игра в запасе.

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