"Ливерпуль" добыл тяжёлую победу над "Саутгемптоном" и вернулся на первое место в АПЛ
В рамках 33-го тура АПЛ "Ливерпуль" в гостях переиграл "Саутгемптон" со счётом 3:1.
"Святые" вышли вперёд на 9-й минуте благодаря голу Шейна Лонга. "Красные" смогли восстановить паритет на 36-й минуте усилиями Наби Кейта. Затем команды долго не могли поразить ворота друг друга, а развязка в поединке наступила в финальном отрезке - сначала точный удар Мохамеда Салаха, а затем Джордана Хендерсона принесли мерсисайдцам важнейшие три очка.
"Саутгемптон" – "Ливерпуль" - 1:3
Голы: Лонг, 9 - 1:0, Кейта, 36 - 1:1, Салах, 80 - 1:2, Хендерсон, 86 - 1:3.
"Саутгемптон": Ганн, Валери, Беднарек, Бертран, Вестергор (Остин, 83), Уорд-Проуз, Ромеу (Армстронг, 83), Редмонд, Хейбьерг, Йосида, Лонг (Симс, 62).
"Ливерпуль": Алиссон, Матип, Робертсон, ван Дейк, Александр-Арнольд (Хендерсон, 59), Кейта (Ловрен, 88), Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 59), Мане, Фирмино, Салах.
Благодаря этой победе "Ливерпуль" вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, однако у "Манчестер Сити" есть игра в запасе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|32
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14