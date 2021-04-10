"Ливерпуль" добыл волевую победу над "Астон Виллой"

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"Ливерпуль" добыл волевую победу над "Астон Виллой"

Фото твиттер Neil Jones

В рамках 31-го тура АПЛ "Ливерпуль" в родных стенах взял верх над "Астон Виллой".

Гости к перерыву вели со счётом 1:0, однако во втором тайме "красные" ответили двумя голами и одержали итоговую победу.

Решающий мяч был забит на 91-й минуте Трентом Александром-Арнольдом, также в матче отличились Мохамед Салах и Олли Уоткинс

"Ливерпуль" – "Астон Вилла" - 2:1

Голы: 0:1 – 43 Уоткинс, 1:1 – 57 Салах, 2:1 – 90 Александр-Арнольд.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, Филлипс, Кабак (Шакири, 89), Робертсон, Фабиньо, Милнер, Салах, Вейналдум (Алькантара, 70), Жота, Фирмино (Мане, 75).

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Таргетт, Конса, Кэш, Макгинн, Накамба (Баркли, 66), Дуглас Луис, Трезеге (Рэмзи, 82), Траоре (Эль-Гази, 68), Уоткинс.

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