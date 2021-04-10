"Ливерпуль" добыл волевую победу над "Астон Виллой"
Фото твиттер Neil Jones
В рамках 31-го тура АПЛ "Ливерпуль" в родных стенах взял верх над "Астон Виллой".
Гости к перерыву вели со счётом 1:0, однако во втором тайме "красные" ответили двумя голами и одержали итоговую победу.
Решающий мяч был забит на 91-й минуте Трентом Александром-Арнольдом, также в матче отличились Мохамед Салах и Олли Уоткинс.
"Ливерпуль" – "Астон Вилла" - 2:1
Голы: 0:1 – 43 Уоткинс, 1:1 – 57 Салах, 2:1 – 90 Александр-Арнольд.
"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, Филлипс, Кабак (Шакири, 89), Робертсон, Фабиньо, Милнер, Салах, Вейналдум (Алькантара, 70), Жота, Фирмино (Мане, 75).
"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Таргетт, Конса, Кэш, Макгинн, Накамба (Баркли, 66), Дуглас Луис, Трезеге (Рэмзи, 82), Траоре (Эль-Гази, 68), Уоткинс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18