"Ливерпуль" добыл выездную победу над "Фулхэмом"

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"Ливерпуль" добыл выездную победу над "Фулхэмом"

В рамках 31-го тура АПЛ "Ливерпуль" обыграл "Фулхэм". Таким образом, мерсисайдцы вновь вырвались на первое место в чемпионате, однако "Манчестер Сити", отстающий на два очка, имеет игру в запасе.

"Фулхэм" - "Ливерпуль" 1:2

Голы: Мане, 26 - 0:1, Бабел, 74 - 1:1, Милнер (пен), 81 - 1:2

"Фулхэм": Рико, Чемберс, Рим, Брайен, Фосу-Менса (Кристи, 73), Кэрни (Кебано, 82), Сери (Сессеньон, 65), Айите, Замбо-Ангисса, Бабел, Митрович.

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фабиньо, Лаллана (Милнер, 72), Вейналдум, Мане, Фирмино (Ориги, 72), Салах.

Предупреждения: Фабиньо (39), Замбо-Ангисса (65).

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 29 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Борнмут Борнмут 31 38
12 Эвертон Эвертон 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
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