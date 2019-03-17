"Ливерпуль" добыл выездную победу над "Фулхэмом"

В рамках 31-го тура АПЛ "Ливерпуль" обыграл "Фулхэм". Таким образом, мерсисайдцы вновь вырвались на первое место в чемпионате, однако "Манчестер Сити", отстающий на два очка, имеет игру в запасе.

"Фулхэм" - "Ливерпуль" 1:2

Голы: Мане, 26 - 0:1, Бабел, 74 - 1:1, Милнер (пен), 81 - 1:2

"Фулхэм": Рико, Чемберс, Рим, Брайен, Фосу-Менса (Кристи, 73), Кэрни (Кебано, 82), Сери (Сессеньон, 65), Айите, Замбо-Ангисса, Бабел, Митрович.

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фабиньо, Лаллана (Милнер, 72), Вейналдум, Мане, Фирмино (Ориги, 72), Салах.

Предупреждения: Фабиньо (39), Замбо-Ангисса (65).

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