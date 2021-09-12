"Ливерпуль" добыл выездную победу над "Лидсом"

Фото: твиттер "Ливерпуля"

В рамках 4-го тура АПЛ "Ливерпуль" обыграл "Лидс".

Благодаря победе мерсисайдцы поднялись на третье место. При этом у них одинаковое количестов очков с "МЮ" и "Челси", которые возглавляют турнирную таблицу.

"Лидс" - "Ливерпуль" 0:3

Голы: Салах, 20 - 0:1, Фабиньо, 50 - 0:2, Мане, 90 - 0:3

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Купер, Льоренте (Стрейк, 33), Фирпо, Даллас, Харрисон (Джеймс, 68), Филлипс, Рафинья, Родриго (Робертс, 46), Бэмфорд.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Тиаго Алькантара, Фабиньо, Эллиотт (Хендерсон, 63), Салах, Мане, Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 82).

Удаление: Стрейк (60).

Читайте также: Дубль Лукаку помог "Челси" разгромить "Астон Виллу". | http://soccernews.ru