"Ливерпуль" добыл выездную победу над "Тоттенхэмом"

В центральном матче 22-го тура АПЛ "Ливерпуль" на выезде переиграл "Тоттенхэм".

Отметим, что мерсисайдцы продлили свою победную серию в чемпионате до 12 игр.

"Ливерпуль" продолжает лидировать в АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 16 очков.

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" 0:1

Гол: Фирмино, 37 - 0:1

"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Роуз (Ламела, 69), Алли, Эриксен (Ло Чельсо, 69), Лукас Моура, Уинкс, Сон Хын Мин, Танганга.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 61), Хендерсон, Мане (Ориги, 81), Салах (Шакири, 90), Фирмино.

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