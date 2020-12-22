"Ливерпуль" договорился о переходе лучшего молодого игрока Европы-2016

Теги ливерпульлилльренату санчештрансферы

"Ливерпуль" договорился о переходе лучшего молодого игрока Европы-2016

Португальский полузащитник "Лилля" Ренату Санчеш близок к переходу в "Ливерпуль", сообщает The Mirror.

По сведениям издания, футболист станет игроком английского клуба в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Санчеш провел за "Лилль" 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Ранее он выступал за "Бенфику", "Баварию" и "Суонси". В 2016 году Санчеш был признан лучшим молодым игроком Европы. В том же году хавбек стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

Не пропустите: "Ливерпуль" не собирается продавать "Реалу" Салаха. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" может пригласить бывшего тренера сборной Испании

"Спартак" может пригласить бывшего тренера сборной Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов