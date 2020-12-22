"Ливерпуль" договорился о переходе лучшего молодого игрока Европы-2016

Португальский полузащитник "Лилля" Ренату Санчеш близок к переходу в "Ливерпуль", сообщает The Mirror.

По сведениям издания, футболист станет игроком английского клуба в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Санчеш провел за "Лилль" 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Ранее он выступал за "Бенфику", "Баварию" и "Суонси". В 2016 году Санчеш был признан лучшим молодым игроком Европы. В том же году хавбек стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

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