"Ливерпуль" договорился о продлении контракта с важным игроком основного состава

"Ливерпуль" договорился о продлении контракта с ключевым защитником Трентом Александром-Арнольдом, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, стороны согласовали новый договор, который будет рассчитан до лета 2024 года.

20-летний Александр-Арнольд является воспитанником "Ливерпуля", за основу "красных" дебютировал в декабре 2016 года, в текущем сезоне на его счету 1 гол и 3 ассиста в 22 матчах.

Действующее соглашение правого фулбека с клубом истекает в июне 2021 года.

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