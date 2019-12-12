"Ливерпуль" договорился о трансфере форварда "Зальцбурга" Минамино

"Ливерпуль" готов купить форварда "Зальцбурга" Такуми Минамино. Стороны уже согласовали условия контракта, передает сообщает The Independent.

По данным источника, "красные" приобретут японца за 7,25 млн фунтов уже этой зимой.

Спортивный директор австрийской команды подтвердил, что 24-летний футболист продолжит карьеру в топ-клубе Европы.

Отметим, что в нападающем также был заинтересован "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Ливерпуль" и "Зальцбург" играли друг против друга в Лиге Чемпионов в этом сезоне.

Минамино в этом сезоне провел 22 матча, сделав 11 ассистов.

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