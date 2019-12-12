"Ливерпуль" договорился о трансфере форварда "Зальцбурга" Минамино
"Ливерпуль" готов купить форварда "Зальцбурга" Такуми Минамино. Стороны уже согласовали условия контракта, передает сообщает The Independent.
По данным источника, "красные" приобретут японца за 7,25 млн фунтов уже этой зимой.
Спортивный директор австрийской команды подтвердил, что 24-летний футболист продолжит карьеру в топ-клубе Европы.
Отметим, что в нападающем также был заинтересован "Манчестер Юнайтед".
Напомним, "Ливерпуль" и "Зальцбург" играли друг против друга в Лиге Чемпионов в этом сезоне.
Минамино в этом сезоне провел 22 матча, сделав 11 ассистов.
Не пропустите: Скаут "Манчестер Юнайтед" присутствовал на матче "Зальцбург" - "Ливерпуль"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бавария" установила рекорд Лиги Чемпионов, еще никто не забивал так много на групповом этапе! Разбираем матч между подопечными Флика и "Тоттенхэмом!"
-
Роналду хочет сыграть с "Реалом" в финале Лиги Чемпионов
-
"Бавария" установила рекорд для немецких клубов
-
Габриэл Жезус побил рекорд Неймара
-
Групповой этап ЛЧ сезона 2019/20 стал самым результативным в истории
Лента новостей
-
Гризманн рассказал, как проходит его адаптация в "Барселоне"
-
Канчельскис: "Постоянно в WADA что-то придумывают, придираются"
-
Чорлука рассказал, когда восстановится после травмы
-
Агент Кокорина переживает, что футболиста снова не дадут зарегистрировать
-
"Ливерпуль" договорился о трансфере форварда "Зальцбурга" Минамино
-
Слуцкий выложил очередное забавное видео
-
Стало известно, где "Локомотив" проведет зимние сборы
-
Фанат "Зенита" получил 3 года условно за удар в лицо сотруднику ОМОНа на стадионе
-
СМИ: Яровинский близок к назначению на пост спортивного директора "Динамо"
-
Широков - о выступлении российских клубов в ЛЧ и ЛЕ: "Это фиаско нашего футбола"
-
1
Сарри ярко высказался о Роналду
-
Черчесов оценил перспективы братьев Миранчуков заиграть в европейских клубах
-
Впервые с 2007 года "Локомотив" проиграл четыре матча подряд
-
Черчесов высказался о возможности возвращения Акинфеева в сборную России
-
Ещё один клуб включился в борьбу за Почеттино
-
"Бавария" установила рекорд Лиги Чемпионов, еще никто не забивал так много на групповом этапе! Разбираем матч между подопечными Флика и "Тоттенхэмом!"
-
Черчесов назвал самого интенсивного футболиста сборной России
-
1
Роналду хочет сыграть с "Реалом" в финале Лиги Чемпионов
-
Впервые за 8 лет в плей-офф Лиги Чемпионов пробились три итальянские команды
-
Симеоне подвёл итоги матча с "Локомотивом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9