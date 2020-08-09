"Ливерпуль" договорился по трансферу защитника сборной Греции

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"Ливерпуль" договорился по трансферу защитника сборной Греции

"Ливерпуль" близок к трансферу защитника "Олимпиакоса" Константиноса Цимикаса, сообщает журналист The Independent Мелисса Редди в своем Twitter.

По сведениям издания, Цимикас обойдется английскому клубу в 13 миллионов евро. На следующей неделе футболист прилетит в Англию, чтобы пройти медицинское обследование.

24-летний Цимикас в минувшем сезоне провел за "Олимпиакос" 46 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. За сборную Греции сыграл три матча.

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