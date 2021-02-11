"Ливерпуль" должен выплатить компенсацию "Фулхэму" за Эллиотта. Сумма – до 4,3 млн фунтов
Суд обязал "Ливерпуль" компенсировать "Фулхэму" трансфер форварда Харви Эллиотта.
Напомним, Эллиотт перешел в "Ливерпуль" в 16 лет в 2019 году. Клубы тогда не смогли договориться между собой о размере компенсации. "Мерсисайдцы" готовы были заплатить 1 млн фунтов, "Фулхэм" ожидал 10 млн.
В итоге основная сумма, назначенная судом для "Фулхэма" равна 1,2 млн фунтов. Дополнительно "дачники" получат 300 тысяч фунтов за подписание первого профессионального контракта и еще 200 тысяч за следующий контракт.
Кроме этого "Ливерпуль" будет обязан выплачивать бонусы за определенное количество матчей Эллиотта за первую команду и за попадание в сборную Англии. Итого, максимальная сумма выплат с учетом выполнения всех требований – 4,3 млн фунтов.
"Фулхэм", в дополнение, получит 20% от суммы перепродажи игрока.
На данный момент нападающий играет за "Блэкберн" на правах аренды.
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|Команда
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|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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