"Ливерпуль" дома громит "Вулверхэмптон"



В 11 туре Английской Премьер Лиги "Ливерпуль" разгромил "Вулверхэмптон" со счетом 4:0.



Победа позволила "красным" заработать 24 очка и обойти "Лестер" и " Челси". Теперь "Ливерпуль" занимает 2 место, деля очки с Тоттенхэмом". "Волки" же с 17 очками - на 10 строчке.



"Ливерпуль" - "Вулверхэмптон" - 4:0(1:0)



Голы: Салах, 24 - 1:0, Вейналдум, 58 - 2:0, Матип, 67 - 3:0, Самеду (автогол, 78 - 4:0



Ливерпуль: Келлехер, Робертсон, Матип, Уильямс (Александр-Арнольд, 68), Фабиньо, Джонс, Вейналдум, Салах, Хендерсон (Кейта, 81), Мане, Фирмино (Жота, 73).



Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Семеду, Марсал, Коуди, Боли, Поденсе (Айт Нури, 71), Дендонкер, Нету (Витинья, 79), Моутинью, Траоре, Рубен Невеш (Суареш, 62).



Читайте также: "Ливерпуль" проявляет интерес к защитнику "РБ Лейпцига" | http://soccernews.ru