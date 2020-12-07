"Ливерпуль" дома громит "Вулверхэмптон"

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"Ливерпуль" дома громит "Вулверхэмптон"В 11 туре Английской Премьер Лиги "Ливерпуль" разгромил "Вулверхэмптон" со счетом 4:0.

Победа позволила "красным" заработать 24 очка и обойти "Лестер" и " Челси". Теперь "Ливерпуль" занимает 2 место, деля очки с  Тоттенхэмом". "Волки" же с 17 очками - на 10 строчке.

"Ливерпуль" - "Вулверхэмптон" - 4:0(1:0)

Голы: Салах, 24 - 1:0, Вейналдум, 58 - 2:0, Матип, 67 - 3:0, Самеду (автогол, 78 - 4:0

Ливерпуль: Келлехер, Робертсон, Матип, Уильямс (Александр-Арнольд, 68), Фабиньо, Джонс, Вейналдум, Салах, Хендерсон (Кейта, 81), Мане, Фирмино (Жота, 73).

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Семеду, Марсал, Коуди, Боли, Поденсе (Айт Нури, 71), Дендонкер, Нету (Витинья, 79), Моутинью, Траоре, Рубен Невеш (Суареш, 62).

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