"Ливерпуль" досрочно стал чемпионом АПЛ

"Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии.

После поражения "Манчестер Сити" от "Челси" (1:2) отставание "горожан" от мерсисайдцев составляет 23 очка. До конца чемпионата осталось сыграть 7 туров.

Отметим, что это первая победа "Ливерпуля" в истории АПЛ. До этого "красные" 18 раз становились чемпионами, однако это было до создания АПЛ.

Последний раз "Ливерпуль" становился чемпионом в сезоне 1989/90.

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