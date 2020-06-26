"Ливерпуль" досрочно стал чемпионом АПЛ

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"Ливерпуль" досрочно стал чемпионом АПЛ

"Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии.

После поражения "Манчестер Сити" от "Челси" (1:2) отставание "горожан" от мерсисайдцев составляет 23 очка. До конца чемпионата осталось сыграть 7 туров.

Отметим, что это первая победа "Ливерпуля" в истории АПЛ. До этого "красные" 18 раз становились чемпионами, однако это было до создания АПЛ.

Последний раз "Ливерпуль" становился чемпионом в сезоне 1989/90.

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"Манчестер Сити" проиграл "Челси" и утратил шансы на чемпионство

"Манчестер Сити" проиграл "Челси" и утратил шансы на чемпионство

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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