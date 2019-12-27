"Ливерпуль" досрочно вернул своего игрока из аренды в "Штутгарте"
Защитник Натаниел Филлипс досрочно вернулся из "Штутгарта" в "Ливерпуль", сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.
22-летний футболист летом присоединился к "швабам" на правах годичной аренды, однако уже сейчас "красные" захотели видеть его в составе.
Филлипс успел провести 11 матчей в составе "Штутгарта" и сделать одну голевую передачу.
Рыночная стоимость перспективного англичанина оценивается в 800 тысяч евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|19
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|19
|32
|5
|Тоттенхэм
|19
|29
|6
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|7
|Манчестер Юнайтед
|19
|28
|8
|Вулверхэмптон
|18
|27
|9
|Кристал Пэлас
|19
|26
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|25
|11
|Арсенал Лондон
|19
|24
|12
|Бернли
|19
|24
|13
|Эвертон
|19
|22
|14
|Саутгемптон
|19
|21
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|19
|20
|16
|Борнмут
|19
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|19
|18
|Астон Вилла
|19
|18
|19
|Уотфорд
|19
|13
|20
|Норвич Сити
|19
|12