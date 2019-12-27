"Ливерпуль" досрочно вернул своего игрока из аренды в "Штутгарте"

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"Ливерпуль" досрочно вернул своего игрока из аренды в "Штутгарте"

Защитник Натаниел Филлипс досрочно вернулся из "Штутгарта" в "Ливерпуль", сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.

22-летний футболист летом присоединился к "швабам" на правах годичной аренды, однако уже сейчас "красные" захотели видеть его в составе.

Филлипс успел провести 11 матчей в составе "Штутгарта" и сделать одну голевую передачу.

Рыночная стоимость перспективного англичанина оценивается в 800 тысяч евро.

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