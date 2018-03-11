"Ливерпуль" достиг соглашения по трансферу своего нового вратаря

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"Ливерпуль" достиг соглашения по трансферу своего нового вратаря"Ливерпуль" достиг соглашения по трансферу голкипера "Сток Сити" Джека Батленда, информирует goal.com со ссылкой на Mirror.

По сведениям источника, трансфер 25-летнего вратаря "гончаров" обойдется "красным" в 45 миллионов евро. На игрока также претендовал лондонский "Арсенал", но в итоге он принял решение перебраться на "Энфилд".

В нынешнем сезоне Батленд пропустил 49 мячей в 27 играх за "Сток Сити".

Напомним, вчера "Ливерпуль" уступил "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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