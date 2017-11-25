"Ливерпуль" - единственная команда АПЛ, которую не смог обыграть Конте

В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги "Челси" в гостях сыграл вничью с "Ливерпулем".

Как сообщает Opta, "Ливерпуль" - единственная команда АПЛ, которую не смог обыграть главный тренер "синих" Антонио Конте.

Стоит отметить, что итальянский специалист у руля "Челси" уже победил 18 клубов АПЛ, но "Ливерпуль" ему пока не по зубам.

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