"Ливерпуль" - единственная команда АПЛ, которую не смог обыграть Конте

Теги антонио контечелсиливерпуль

"Ливерпуль" - единственная команда АПЛ, которую не смог обыграть Конте

В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги "Челси" в гостях сыграл вничью с "Ливерпулем".

Как сообщает Opta, "Ливерпуль" - единственная команда АПЛ, которую не смог обыграть главный тренер "синих" Антонио Конте.

Стоит отметить, что итальянский специалист у руля "Челси" уже победил 18 клубов АПЛ, но "Ливерпуль" ему пока не по зубам. 

Не пропустите видеообзор матча "Ливерпуль" - "Челси". | http://soccernews.ru

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