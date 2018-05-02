"Ливерпуль" - единственный клуб, не проигравший ни разу в Лиге Чемпионов

"Ливерпуль" является единственным клубом, который ни разу не проиграл в Лиге Чемпионов в нынешнем сезоне.

Английский клуб провел 11 матчей, одержал семь побед и четырежды сыграл вничью.

При этом "Ливерпуль" является рекордсменом турнира по числу голов в одном розыгрыше - 38.

Напомним, что мерсисайдцы сыграют с "Ромой" в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Матч состоится 2 мая и начнется в 21:45 мск.

В первом матче "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Рому" со счетом 5:2.

Не пропустите: Надежда на повторение римского чуда: "Рома" ляжет костьми в матче с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru