"Ливерпуль" - "Эвертон" - 1:1 (обзор)

Теги ливерпульэвертон

"Ливерпуль" - "Эвертон" - 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 16-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Эвертоном" (1:1).

Видео: "Ливерпуль" - "Эвертон".

 

Не пропустите: Благодаря голу Руни с пенальти "Эвертон" вырывает ничью в дерби с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов