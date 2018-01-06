"Ливерпуль" – "Эвертон" - 2:1 (обзор)

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"Ливерпуль" – "Эвертон" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 1/32 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Эвертоном".

Не пропустите: Ван Дейк приносит "Ливерпулю" победу над "Эвертоном". | http://soccernews.ru

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