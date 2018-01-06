"Ливерпуль" – "Эвертон" - 2:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 1/32 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Эвертоном".
Не пропустите: Ван Дейк приносит "Ливерпулю" победу над "Эвертоном". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Сити" начинает свой путь в Кубке Англии противостоянием с "Бернли"
-
Остров везения для "Старой синьоры": "Ювентус" едет на встречу с "Кальяри"
-
"Манчестер Юнайтед" в концовке дожимает "Дерби Каунти" и выходит в 1/16 финала Кубка Англии
-
Ван Дейк приносит "Ливерпулю" победу над "Эвертоном"
-
Тосун стал игроком "Эвертона"
Лента новостей
-
Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"
-
"Манчестер Сити" начинает свой путь в Кубке Англии противостоянием с "Бернли"
-
Остров везения для "Старой синьоры": "Ювентус" едет на встречу с "Кальяри"
-
Варди может не сыграть с "Флитвудом"
-
УЕФА назвала самую прогрессирующую страну в сезоне 2016/17
-
"Эвертон" близок к приобретению хавбека "Зенита"
-
Купер: "Египет может выиграть ЧМ-2018"
-
Селюк: "Если бы Коноплянка поиграл в "Шахтёре", то мог бы лучше подготовиться к европейскому этапу карьеры"
-
Наставник "Валенсии" Марселино вернулся к работе
-
Шесть игроков "Манчестер Сити" могут пропустить матч с "Бернли"
-
"Манчестер Юнайтед" - "Дерби Каунти" - 2:0 (обзор)
-
"Фиорентина" – "Интер" - 1:1 (обзор)
-
"Ливерпуль" – "Эвертон" - 2:1 (обзор)
-
"Манчестер Юнайтед" в концовке дожимает "Дерби Каунти" и выходит в 1/16 финала Кубка Англии
-
Ван Дейк приносит "Ливерпулю" победу над "Эвертоном"
-
Симеоне спасает "Фиорентину" от поражения в матче с "Интером"
-
Оскар Гарсия возглавил "Олимпиакос"
-
"Арсенал" определился со стоимостью Уолкотта
-
Спортивный директор "Интера" подтвердил интерес к Деулофеу
-
Тосун стал игроком "Эвертона"